Marino: "Conte-ADL rapporto a rischio? Finché arrivano i risultati non c’è questo pericolo"

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Marte per commentare le ultime mosse di mercato del club azzurro

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Marte per commentare le ultime mosse di mercato del club azzurro: "Il Napoli segue Spinazzola e Lukaku ma anche giovani come Marin e Leoni, segnale di cambiamento di rotta? Si tratta di una buona miscela: serve l’esperienza ma anche la qualità dei giovani. Conte sta dirigendo le operazioni ed indicando la strada. Al Napoli spetta seguirla a lungo per ottenere successi nel breve e nel lungo periodo.

Conte-ADL rapporto a rischio? Finché arrivano i risultati non c’è questo pericolo: i risultati positivi sedano anche le asperità caratteriali e sono garanzia della solidità di un rapporto. Ognuno sopporterà facilmente l’altro se le cose vanno bene. In caso contrario, diventerebbe difficile. All’inizio di un rapporto, ciascuno mostra il lato migliore della propria caratterialità, è sul lungo periodo che si possono valutare gli equilibri. Al momento va dato atto al presidente di aver fatto un grande sacrificio non solo economico ma anche in termini di ‘auto violenza’ nel tentativo di placare il proprio carattere. Ha fatto un grande investimento economico per portare Conte e il suo staff in azzurro".