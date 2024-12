Marino: "Curioso di vedere Lukaku con un nuovo partner. Udinese? E' forte, sarà dura"

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli deve vincere a Udine perché lo merita, perchè ha tutto per farlo: giocatori, società e allenatore. Contro l’Udinese, però, sarà molto dura anche perché quella di domani sarà la partita più difficile delle prossime tre: non sarà una gita fuori porta... L’Udinese non vive un momento felice: dopo un inizio strabiliante, ha inanellato sette sconfitte, ma poi ha vinto col Monza e vuole riprendersi. Fisicamente è preparata bene, con grande gamba, intensità. E’ una squadra che vale la sinistra della classifica. Per il Napoli giocando anche in trasferta, diventa un test importantissimo, dopo l'immeritata sconfitta con la Lazio. Domenica scorsa, uscendo anche col pareggio, il Napoli avrebbe potuto recriminare qualcosa. Olivera ha avuto una sbavatura, ma la fase difensiva del Napoli resta impeccabile. Davanti, invece, non possiamo negare che ci siano problemi: il Napoli ha una delle migliori difese europee, mentre l'attacco vale metà classifica come produzione di gol. Lì bisogna migliorare, non c'è dubbio. La sfortuna dell'assenza di Kvara è una disgrazia che il Napoli sta vivendo in questo momento, ma la sua mancanza può servire anche a trovare delle alternative per produrre più presenza in area avversaria.

Credo che giocherà Neres, alla fine. Sono molto curioso di vedere che tipo di simbiosi avrà con Lukaku e quanto potranno giovare l'uno dell'altro. Le ultime informazioni riferiscono di un accordo sempre più vicino? Sarebbe importantissimo dal punto di vista patrimoniale, tecnico e di tranquillità di tutto lo spogliatoio. Non potremmo che accogliere positivamente una sua eventuale firma a breve. Sul mercato penso che il Napoli possa fare qualcosa, è una sessione che va vissuta, secondo me, un’opportunità per rifinire la rosa. E’ un campionato talmente equilibrato che sarebbe un peccato non sfruttare questo mercato per migliorare qualcosa, perdendo magari lo scudetto per pochi punti. Sarebbe il caso di acquistare anche un’alternativa a Lukaku, che è un giocatore importante per il Napoli ma potrebbe saltare qualche partita e Simeone potrebbe non bastare. Invece si potrebbero cedere alcuni calciatori poco funzionali e che rischiano di giocare poco, come è accaduto sin qui. Penso per esempio a Raspadori, che avrebbe bisogno di continuità per esprimersi".