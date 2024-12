Marino: "Ho visto il Napoli più bello dell'anno, il 2T fa parte del work in progress"

L'ex direttore generale azzurro Pierpaolo Marino, ai microfoni di Televomero nel corso de Il Bello del Calcio, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "Ho stropicciato gli occhi il primo tempo perché guardavo il Napoli più bello della stagione. Ho visto una squadra dominante e dominatrice, con un predominio tecnico e tattico incredibile, con un gioco arioso.

La partita si è incanalata facilmente verso i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo visto la faccia più sbiadita del Napoli, e questo la dice lunga sul work in progress. Come dice Conte, una squadra che deve lottare in alto non può permettersi dei rilassamenti. Il primo tempo ci dice che il progetto cresce, ma la ripresa che bisogna ancora migliorare. Poi con l'equilibrio che c'è in Serie A, che l'avversario si chiami Genoa o Empoli o Venezia, non si può pensare che non capiti mai che l'avversario prenda il sopravvento”.

