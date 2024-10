Marino: “Rinnovo Kvara? Le parole di ADL dimostrano una cosa”

vedi letture

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Rinnovo Kvara? Le parole di ADL rappresentano il segnale che le cose non stanno andando per il verso giusto, ma sono d’accordo con lui.

Il Napoli ha sempre dimostrato di saper trovare i giusti sostituti a livello tecnico, per cui non farei una tragedia in caso di addio. Proverei anche a puntare su qualcun altro al suo posto, in modo da vedere se lo stimolo della panchina possa anche risvegliarlo dal punto di vista delle prestazioni. Il Napoli fa bene a mantenere una gestione virtuosa del salary cap: un conto è investire sui cartellini dei calciatori, come avvenuto questa estate, un altro è aumentare i costi sostenuti dal club”.