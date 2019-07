Mario Rui a Tuttonapoli: "Commenti bloccati sui social? Quando mettono in mezzo la mia famiglia..."

Intervistato da Tuttonapoli (qui l'intervista integrale), Mario Rui è stato interrogato anche sui social e della sua scelta di disabilitare i commenti dei tifosi in un momento un po' complicato dell'ultima stagione.

Sui social c'è stato un momento di stop, poi di rottura, hai bloccato anche i commenti. Quale sarà il tuo rapporto coi social la prossima stagione? "Non sto molto dietro ai social. Non posto tantissimo, metto poche cose. Poi sui commenti... non per le critiche, che le sopporto, ma perchè sui social pensano di poter dire qualsiasi cosa. Accetto gli attacchi, ma quando mettono in mezzo la tua famiglia è più difficile da sopportare e perciò l'ho fatto"