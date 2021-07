Mario Rui elogia Spalletti: "Grandissimo allenatore, faremo tutto ciò che ci chiede"

Impressioni su Luciano Spalletti? "Buone", risponde Mario Rui nell'intervista concessa oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il terzino azzurro ha speso parole al miele per il nuovo allenatore: "Mi ha dato buone impressioni, è un grandissimo allenatore che finora ha fatto grandissime cose dov'è stato. Faremo il massimo per fare ciò che chiede il mister e ogni giorno daremo qualcosa in più per migliorare".