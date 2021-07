Mario Rui a KKN: "Dopo il Verona tutti delusi, ma guardiamo avanti! Io resto qui, se arriva un terzino..."

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista direttamente da Dimaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono d'accordo con Spalletti, Napoli-Verona ormai è passata, fa parte della stagione scorsa. Ora abbiamo cambiato allenatore e quindi bisogna pensare al futuro, migliorando ciò che possiamo".

Come si azzera la delusione? Qual è la medicina per ritrovare entusiasmo? "La delusione è stata molto grande, come possiamo immaginare. Noi giocatori e lo staff eravamo molto delusi, così come i tifosi. La medicina è il lavoro, la cura dei dettagli che stiamo avendo sia sul piano fisico che tecnico-tattico. Dobbiamo guardare avanti e migliorare".

Cosa pensi di Spalletti? "Mi ha dato buone impressioni, è un grandissimo allenatore che finora ha fatto grandissime cose dov'è stato. Faremo il massimo per fare ciò che chiede il mister e ogni giorno daremo qualcosa in più per migliorare".

Il tuo futuro sarà al Napoli? "Certamente. Come ha detto anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mi piacere stare al Napoli, voglio restarci".

Se arriva un terzino sinistro accetteresti la sfida? "Quello è sicuro. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe il benvenuto, ci giocheremmo il posto e faremmo il bene del Napoli".

Ti ha sorpreso l'Italia e gli azzurri della nostra Nazionale? "Non mi ha sorpreso, già prima degli Europei si conosceva il calcio dell'Italia. Dei miei compagni neanche sono sorpreso, li vedo ogni giorno e sapevo che avrebbero retto al massimo e fatto un grande Europeo. La vittoria è stata giusta, complimenti ancora all'Italia".

Se dovessi scegliere una sorpresa del Napoli per l'anno prossimo? "Ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza. Io da sempre ho avuto un debole su Zielinski, quindi punterei sempre su di lui. Ma non posso dimenticare gli altri, come il nostro capitano Insigne. Spero che Zielinski possa confermare il mio debole su di lui".

E puntare su di te cosa vorrebbe dire? "Si punterebbe su un calciatore che darà sempre il massimo, non mollerà e farà tutto per il Napoli".

Una promessa ai tifosi? "La mia promessa, come quella della squadra, è di cercare di migliorare quanto fatto l'anno scorso e raggiungere gli obiettivi del Napoli".