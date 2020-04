Mario Rui sullo stop: "Peccato essersi fermati proprio quando avevamo trovato la strada giusta..."

Nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky Sport, Mario Rui si è soffermato anche sulle ultime partite disputate col Napoli e con Gattuso: “La stagione non era delle migliori ma la squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia e facendo un ottimo risultato col Barcellona. Ci dispiace che sia capitato tutto questo, specialmente in questo momento. Il mister è stato molto bravo, ha aggiunto anche sue conoscenze molto importanti. Lo stiamo seguendo molto e i risultati si vedevano”.