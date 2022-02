Mario Rui torna sullo scudetto 2018: “Ci furono fattori esterni. Fosse contato solo il campo…”

Lo scudetto del 2017-18 andò alla Juventus, ma il Napoli ci credette fino alla fine, salvo poi 'perderlo in albergo', disse poi Maurizio Sarri per quello che accadde in Inter-Juventus. Mario Rui è tornato sulla vicenda nella lunga intervista ad A Bola: "Ci fu molta frustrazione perché c'eravamo vicinissimi. Non ci siamo riusciti non solo per la sfortuna, altri fattori condizionarono la cosa. E' stato un peccato, sentivamo di avere tutte le condizioni. Fosse contato solo il campo, avremmo vinto noi. Quell'anno eravamo molto forti, c'era giocatori giovani e d'esperienza, con grandi carriere davanti".