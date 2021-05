Marolda: "Allegri è da sempre il sogno di ADL, mesi fa il primo contatto scherzoso"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Ciccio Marolda, giornalista, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, accostato alla panchina azzurra: "Allegri è stato sempre il sogno di De Laurentiis. E’ stato il primo allenatore con il quale ha parlato quando aveva pensato di cambiare allenatore, ci fu una telefonata amichevole tra i due perché sono molto amici. Allegri capì qualcosa e gli chiese se era vero che stava per mandare via Gattuso, il presidente rispose: ‘No, lo mando via solo se accetti tu’. Allegri poi la mise sullo scherzo sorridendo. Questo fu il primo contatto che ci fu tra il presidente e Allegri, ormai risalente a mesi fa.

Concorrenza? Allegri è in cima nei pensieri di ADL non da oggi ma non è detto che abbia il Napoli come prima scelta. E’ noto a tutti che sta aspettando una risposta definitiva dal Real Madrid e da quello che mi risulta questa sarà la settimana decisiva. Ci sarebbe un’altra scelta per Allegri che si chiama Juve, dove si prenderebbe una piccola vendetta. Poi c’è una telefonata di Marotta che gli ha chiesto la disponibilità ad allenare nel caso Conte dovesse rompere con l’Inter. Quindi le possibili mete sono nell’ordine: Real, Juve, Inter e Napoli”.