Marolda: “Conte ci spieghi perché ha fatto giocare Juan Jesus e non Rafa Marin”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io ho visto un Napoli peggiore da quello dell’anno scorso, perchè dopo un’esperienza come quella dell’anno scorso bisognava riparare certi errori. Capisco le preoccupazioni per il futuro, ma sarebbe un errore adesso buttare tutto all’aria. Dev’essere il momento della delusione ed anche del miglioramento. C’è da salvare molto in questo Napoli, ma il sig. Manna deve darsi una mossa così come se la deve dare Conte.

Manna ha avuto 4 mesi per aggiustare le cose e non l’ha fatto, domenica sono stati schierati ancora una volta Rrahmani e Juan Jesus, s’è sentita la mancanza di Buongiorno. Il Napoli di Conte non esiste ancora, Conte dovrebbe spiegarci perchè non ha giocato Rafa Marin ed ha fatto giocare Juan Jesus. A centrocampo Lobotka ed Anguissa sono andati in difficoltà e Lobotka ha dovuto fare tanti falli per bloccare gli avversari. In attacco pure poca roba, solo Politano s’è impegnato più degli altri”.