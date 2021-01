Marolda contro Gattuso: "Volgare e sotto stress, a Cagliari ha vinto solo grazie a Di Francesco!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha parlato delle parole di Gattuso contro la stampa napoletana: "Il Napoli ha vinto all'ultimo minuto, a Cagliari l'ha vinta per Di Francesco, non trova un equilibrio nonostante sia ancora lassù, ma sono imbarazzato per Gattuso che è frastornato. Lui ha usato un'espressione volgare, quando si è sotto stress ci si rifugia nel turpiloquio ma lui rappresenta un club che è parte importante della città. Chiederà scusa, sicuramente. Cosa ha detto? Che si dicono cazzate a Napoli. Questo linguaggio porta altri a seguirlo su una strada sbagliata. Anche al procuratore di Insigne che qualche giorno fa ha attacco la squadra ed oggi la stampa, Lorè fallo stare un po' zitto".