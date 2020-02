Marolda: "In campionato il discorso è chiuso. La Coppa Italia resta l'unica possibilità..."

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime vicende di casa Napoli: "Il giudice sportivo decide in base al referto arbitrale, quindi Milik è stato sanzionato per simulazione. Questo Napoli ci sta facendo dannare, sembrava aver messo alle spalle le cose peggiori, ma la sconfitta in casa con il Lecce ha chiuso il discorso campionato e quello su questa squadra. Non c'è allenatore che possa rimettere assieme i cocci di questa squadra".

"La Coppa Italia resta l'unica possibilità, il Napoli ci ha insegnato che nelle coppe il Napoli si trasforma. Il Barcellona concede tanto dietro, ma sognare può essere ancora lecito".