Marolda: “La partita con il Bologna mi ha preoccupato molto”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’: “La partita col Bologna mi ha preoccupato molto perché ho visto un Napoli spaccato in due porzioni: l’attacco che deve farsi carico delle fesserie della difesa e la difesa che è stata preoccupante anche per l’assenza di Rrahmani. Ma il centrocampo non ha coperto nè la difesa nè dato una mano all’attacco perché purtroppo Ndombele non è Anguissa”.