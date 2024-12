Marolda: "Ma quale premio alla squadra? Conte ha esposto tutti a una figuraccia!"

Ciccio Marolda – intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero – ha parlato della sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro la Lazio e della gara che la squadra azzurra disputerà sempre contro i biancocelesti domenica sera in campionato. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente: “In settimana Conte ha detto, in modo molto sgradevole, che era meglio non andare in conferenza stampa. Allo stesso modo io dico che sarebbe stato meglio non giocare questa partita.

Detto questo, non si può dire che Conte abbia voluto premiare la squadra. Questo è un club che deve vincere: se non ci si riesce perché l’avversario è più bravo te ne puoi fare una ragione, ma non ci si può consegnare in questo modo all’avversario. Quella di stasera non era una squadraccia, ma c’erano in campo calciatori che non avevano mai giocato insieme. Si poteva gestire la situazione in una maniera diversa. Chi è andato in campo stasera è stato esposto a una figuraccia.

Parole di Conte nel post-gara? Dalle sue dichiarazioni rischiano di passare dei messaggi pericolosissimi, come se qualcosa tra lui e la società si fosse rotto. Se ci sono delle cose di cui parlare, è meglio chiudersi in una stanza e dirsi tutto quello che c’è da dire. L’allenatore non deve essere nervoso, deve semplicemente dire le cose come stanno e soprattutto non essere sgarbato con gli altri.

Napoli-Lazio? C’è la possibilità di guadagnare ancora qualche punto sulle avversarie. La classifica con i tanti asterischi purtroppo ce la porteremo ancora a lungo, questo infastidisce tutti. Entrambe le squadre hanno motivazioni: la Lazio viene da una sconfitta a Parma e non può permettersi di perdere ancora. Il Napoli deve non solo continuare il suo cammino e difendere il primo posto, ma anche riscattare la sconfitta e la conseguente eliminazione di oggi in Coppa Italia”.