Marolda: "Mercato drogato, esagerati 60-70mln per Garnacho! Adeyemi? Troppi mancini..."

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, che ha analizzato temi di mercato e la prossima sfida tra Napoli e Juventus: “Adeyemi è un ragazzo interessante, sicuramente una delle attrazioni del Borussia Dortmund. Può giocare sia come prima punta che come esterno d’attacco. Tuttavia, anche lui, come Garnacho, non segna molto ed è un mancino. A Napoli, però, c’è già abbondanza di giocatori con il piede sinistro.”

Su Garnacho: “Il costo del cartellino è molto alto, quindi bisogna fare molte valutazioni. A mio avviso, questo mercato invernale non ha portato nomi di giocatori già affermati a prezzi adeguati. Lo trovo un mercato abbastanza drogato: in Premier League si è abituati a certe dinamiche, ma non è detto che si debba assecondarle. Chiedere 60 o 70 milioni per un ragazzo di 20 anni mi sembra esagerato.”

Su Danilo: “Danilo ha fatto una scelta che non è tecnica, perché con Conte a Napoli sarebbe venuto. La sua decisione è legata alla famiglia: ha preferito tornare in Brasile. Il problema è che il Napoli sembrava avere necessità immediata di alcune alternative. Ora, a fine mercato, non c’è nulla di troppo concreto. Se il Napoli vuole chiudere qualche operazione, non ha più molto tempo.”

Su Buongiorno: “È facile dire che si gioca troppo, ma questo non è il caso del Napoli. La squadra ha avuto la fortuna di trovare sostituti in rosa che hanno dato affidamento, permettendo serenità nell’attendere il ritorno degli infortunati.”

Sulla Juventus: “La Juve non è mai stata sconfitta, è una squadra molto solida. Segna poco e tira poco in porta, ma questa solidità le permette di restare nelle parti alte della classifica. Il Napoli, per batterla, deve evitare di dare riferimenti a centrocampo e in difesa, facendo girare la palla velocemente. Non mi aspetto una partita lenta o attendista: mi aspetto un Napoli aggressivo fin da subito, capace di indirizzare il match già dai primi minuti. La Juve metterà in campo Kolo Muani: sarà sicuramente una novità interessante da scoprire. Tra le due squadre, penso che la Juve possa scendere in campo con le gambe un po’ molli.”

Su Vlahovic: “Vlahovic è ormai diventato un po’ la terza scelta della Juve, e questo rappresenta un problema per loro. Tenerlo nello spogliatoio potrebbe creare dinamiche fastidiose: ha molta personalità e il suo malumore potrebbe pesare sull’ambiente.