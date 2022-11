Marrucco: "La pausa potrebbe girare bene al Napoli, Spalletti grande garante"

Fulvio Marrucco, avvocato e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live'.

Fulvio Marrucco, avvocato e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Il Napoli, per la gestione di questa pausa forzata del campionato, ha un garante che si chiama Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro in tal senso ha un notevole bagaglio d'esperienza maturato in Russia, dove ha anche vinto, e questo è anche un ottimo auspicio. Certo è che si tratta di un campionato strano ma questa atipicità potrebbe girare bene al Napoli.