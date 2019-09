Martino a TN: "Ancelotti ha chiesto il trequartista, se non prendi James almeno ne prendi un altro..."

Nel suo consueto editoriale per Tuttonapoli.net il giornalista Carmine Martino ha dichiarato: "Sul mercato ho qualche dubbio. Ad esempio: se il tecnico ti chiede il trequartista, se non prendi James almeno ne prendi un altro. Solo per questo motivo non parlo di mercato eccellente, anche perché tutti i nuovi acquisti sono di ottimo livello. Forse Ancelotti crede di avere in casa il giocatore giusto sulla trequarti. Di sicuro non può essere Fabian Ruiz. Ora serve solo trovare la chimica giusta e il nuovo equilibrio. Ancelotti al Milan ha fatto un capolavoro con giocatori che sembrava impossibile potessero giocare assieme. Solo Gattuso era l'Allan del Napoli, gli altri erano tutti calciatori di grande tecnica. Ovviamente dei fenomeni...".