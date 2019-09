Martino a TN: "Perché Koulibaly con la Juve se non era in condizione? Dispiace dirlo..."

Il mercato è finito, spazio al campo. Nel suo consueto editoriale per Tuttonapoli.net, il giornalista Carmine Martino, voce di Kiss Kiss con le sue radiocronache, commenta l'ultima di campionato, il clamoroso ko con la Juve e i movimenti della società azzurra con cinque volti nuovi, tre di questi già decisivi allo Stadium.

Juve-Napoli è stata una partita pazzesca. "Oserei dire terribile, giocata male ma poi rimessa in piedi. Peccato per com'è finita. Ne approfitto: perché ha giocato Koulibaly che non era in condizione? Gli errori più gravi li ha commessi proprio lui. Dispiace dirlo dato che si tratta del difensore più forte d'Italia. Già a Firenze aveva dimostrato di non essere al top. Non parlo solo dell'autorete, un episodio che può capitare, ma di una serie di errori evidenti. In più la sua è stata una settimana particolare. Alcuni tifosi speravano che non diventasse papà prima di Juve-Napoli (ride, ndr), poi è successo...".