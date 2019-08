Martino a TN: "Possibile non ci sia un altro attaccante su cui investire i soldi di Icardi?"

Carmine Martino nel suo editoriale per Tuttonapoli.net spiega: "Se il Napoli è disposto a spendere così tanti soldi per Icardi, possibile non ci sia un'alternativa? A quanto pare c'è la volontà di investire una cifra importante per l'argentino e quella stessa cifra potrebbe essere utilizzata anche per altri attaccanti. L'arrivo di un nuovo colpo renderebbe il mercato fantastico, anche se non mi priverei così facilmente di Chiriches dato che la stagione è lunga e può tornare utile".