Il punto di Martino a TN: "Icardi, possibile colpo di scena! Il Napoli ha già fatto un grande acquisto. James? Non è finita. Eviterei una cessione..."

Carmine Martino giudica "ottimo" il mercato del Napoli. Lo fa nel suo consueto editoriale, che ritorna, su Tuttonapoli. Il giornalista Mediaset, radiocronista di Kiss Kiss, commenta le trattative azzurre partendo da ciò che è già stato fatto. A partire da Lozano: "Il Napoli ha fatto un grande acquisto, mi dispiace che il suo sbarco in Italia sia stato oscurato mediaticamente dal colpo Ribery, ma è stata solo una coincidenza e una logica giornalistica che comprendo. Lozano è un giocatore completo che potrà ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, anche quello di prima punta per non dare punti di riferimento agli avversari".

A proposito di prima punta, Icardi resterà un sogno? "Da Milano mi hanno raccontato che per quanto successo alla Pinetina, con le parole pronunciate dai vertici nerazzurri al calciatore, Icardi sta seriamente pensando all'ipotesi Napoli. Non escludo possa esserci un clamoroso colpo di scena all'ultimo istante, anche se al momento non risulta. Ma il Napoli ci sta provando ancora e questo mi meraviglia e mi fa pensare che forse qualche possibilità c'è. Magari tra oggi e domani succede quello che tanti sognano. Io ho un'idea diversa".

Ovvero? "Tra Icardi e Milik ci sono 4-5 gol di differenza. Certo l'argentino è più affidabile, ha giocato diversi campionati ad alti livelli mentre Milik, per sua sfortuna, ne ha disputato solo uno, l'ultimo. Ma se il polacco sta bene, la differenza tra i due in termini di gol è minima. Poi subentrano anche le caratteristiche: Icardi è un finalizzatore mentre Milik gioca anche per la squadra favorendo i compagni".

Llorente è il nome a sorpresa delle ultime settimane. "Sarebbe un ottimo colpo, può tornare utile perché, oltre a far gol, è bravo a far salire la squadra, apre gli spazi per gli altri e può risultare decisivo contro squadre che si chiudono coi suoi centimetri e la sua esperienza. Ma ho un dubbio...".

Quale? "Se il Napoli è disposto a spendere così tanti soldi per Icardi, possibile non ci sia un'altra alternativa? A quanto pare c'è la volontà di investire una cifra importante per l'argentino e quella stessa cifra potrebbe essere utilizzata anche per altri attaccanti. L'arrivo di un nuovo colpo in attacco renderebbe il mercato fantastico, anche se non mi priverei così facilmente di Chiriches dato che la stagione è lunga e può tornare utile".

James è stato il sogno dei tifosi. "Ma può ancora succedere qualcosa... il problema è che l'anno prossimo andrà in scadenza e il Real non può concedere il prestito col rischio di perderlo. Il Napoli dovrebbe rivedere la propria proposta, magari inserendo l'obbligo di riscatto. Comunque, se il Real acquisterà altri calciatori, James può tornare ad essere una pista concreta. Ho letto di Bruno Fernandes seguito dal Real, guarda caso anche lui rappresentato da Mendes. Aspettiamo...".