Martino: "Azmoun profilo vicino al Napoli. Belotti? Non si farebbe salto di qualità"

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Azmoun è un profilo più vicino al Napoli rispetto ad Immobile. A quest'ultima voce credo poco in questo momento. Belotti? Si parla spesso di un possibile scambio con Petagna. A me Belotti piace molto, ma non credo che senza Milik e con Belotti il Napoli faccia un gran salto in avanti".