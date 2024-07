Martino: “Conte ha risolto il caso Di Lorenzo nel migliore dei modi”

vedi letture

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? Tutto è bene ciò che finisce bene, c’è stato un gran periodo di nervosismo. Ora bisogna archiviare e il Napoli, con Conte, l’ha fatto nel migliore dei modi. Questo capitolo va chiuso con gli applausi di tutti ripartendo da zero.

Ci sono stati errori incredibili l’anno scorso, ma il Napoli ha recuperato seguendo l’unica strada possibile. Il nuovo cammino sta dando i primi frutti, la squadra sta rispondendo bene alla cura Conte. C’è un entusiasmo dilagante che porterà a qualcosa di positivo, il Napoli è strutturato in maniera tale che le cose non possono non andar bene”.