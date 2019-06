Martino: "Elmas può concretizzasi. Sarri? S'era esposto troppo contro la Juve"

Mercato e Sarri, questi i temi del giorno nel mondo Napoli. Li ha trattati entrambi Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss, intervenuto nel corso di Radio Goal: "Elmas potrebbe concretizzarsi, ho ricevuto qualche notizia al riguardo. Sarri? In questa esperienza napoletana s'è esposto troppo. Non puoi dire determinate cose e poi comportarti in un altro modo, sono cose che i tifosi non dimenticano. Il calcio si basa anche su passione e romanticismo, se togliamo questo diventa dura differenziarlo dalla playstation".