Martino: "Gran feeling Ancelotti-Gattuso. Formazione? Hysaj a sinistra"

Carmine Martino, radiocronista delle partite del Napoli per Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "C'è un gran feeling tra Ancelotti e Gattuso, lo si vede da quello che dicono in conferenza stampa. L'allenatore deve schierare sempre i calciatori nella propria posizione naturale, quindi credo che in difesa giocheranno Luperto e Manolas in mezzo, Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destro, in modo da spostare un solo calciatore in un ruolo non suo. Castrovilli? E' un gran bel calciatore, che potrà fare una bella figura anche ai prossimi Europei. Il Napoli è interessato, ma le scelte a centrocampo ormai sono fatte".