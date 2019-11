Martino: "Grande prova del Napoli, da sottolineare le prestazioni di Allan e Koulibaly. Ora testa al campionato..."

Il radiocronista Carmine Martino ha analizzato il pareggio del Napoli contro il Liverpool a Radio Kiss Kiss: "Vanno premiati Allan e Koulibaly, due dei senatori che hanno superato il momento delicato. Questa squadra quando gioca unita riesce sempre a uscire a testa alta da ogni partita. Fa discutere l'esclusione di Callejon che è rimasto in panchina per tutta la gara. Di Lorenzo è riuscito a tenere botta in una gara non facile così come Mario Rui con Salah. C'è stato davvero un grande Napoli, da sottolineare il gol di Mertens che è da 9. Lozano ha dovuto combattere contro due giganti, ha dato il suo contributo alla causa. Gli azzurri ora devono continuare su questa strada e ritrovare il passo anche in campionato, lì mancano tanti punti anche per via di sviste arbitrali. Per colpa di questo aspetto mancano più di 10 punti. Le raccomandate sono arrivate ma i calciatori hanno fatto una grande prova, ora si deve pensare al campionato e ritornare a lottare per la zona Champions. Con questo pareggio si può guardare con ottimismo al futuro".