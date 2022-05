Martino: “Il Napoli ha bisogno di aggiungere una componente in campagna acquisti”

"Per tutto quello che è successo ho avuto il dubbio se si giocasse o no Napoli-Genoa, perché la gara è andata in secondo piano".

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': “Per tutto quello che è successo ho avuto il dubbio se si giocasse o no Napoli-Genoa, perché la gara è andata in secondo piano. Per il Genoa è una partita fondamentale, il Napoli non dovrà snobbare l’appuntamento. Per una serie di contenuti, come l’ultima di Insigne al Maradona, penso che sarà una bella gara da parte del Napoli.

Scudetto mancato? Il Napoli ha fatto cilecca nel momento più importante della stagione perché gli sono mancate determinazione e cattiveria. Dovrebbe prendere l’esempio dal Milan di Pioli, che non reputo più forte tecnicamente dal Napoli. La determinazione è una componente che deve essere aggiunta in sede di campagna acquisti, c’è bisogno di qualche calciatore capace di trasferire la personalità all’intera squadra".