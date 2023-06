Martino: “Mancini è la pista giusta da seguire. Conte? Due cose hanno frenato ADL"

"Sono convinto che Mancini sia molto disponibile ad allenare il Napoli, poi è il presidente che deve essere davvero convinto".

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mi aspettavo la notizia di Italiano. Sapevo che non sarebbe stato facile, perché De Laurentiis era legato a Commisso e non avrebbe mai fatto qualcosa di scorretto, a parte che si comporta correttamente sempre con tutti. Credo che la pista Mancini sia la più giusta da seguire, ma il casting è in corso e ci sono allenatori stranieri che possono fare il caso del Napoli, come quelli francesi. Sono convinto che Mancini sia molto disponibile ad allenare il Napoli, poi è il presidente che deve essere davvero convinto.

Conte? Sta molto simpatico a De Laurentiis, di sicuro ha il gradimento e la stima del presidente. Ma il discorso legato soprattutto agli ingaggi e al credo tattico dell’allenatore l’hanno frenato”.