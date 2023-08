Martino: "Napoli super-favorito a Frosinone nonostante qualche esperimento di Garcia"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Carmine Martino, che s'è focalizzato sulla sfida al Frosinone

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Carmine Martino, che s'è focalizzato sulla sfida al Frosinone: "Ha stravinto il campionato come il Napoli, in Serie B e quindi con le debite proporzioni, ed entrambe hanno cambiato l'allenatore. Il Napoli è super-favorito, arriva pronto ai nastri di partenza anche se nelle amichevoli non abbiamo visto le potenzialità reali e Garcia ha sperimentato un po'".