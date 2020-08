Martino: "Rivoluzione partita a gennaio, ora ci sarà il taglio definitivo. ADL ora ha esperienza..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino: "La rivoluzione è partita già a gennaio, ora ci sarà il taglio definitivo ad un'epoca e speriamo possa essere superiore a quella precedente, siginificherebbe portare a casa trofei importantissimi. Non sarà facile, ma il Napoli ci sta provando, con l'esperienza di un presidente che ormai conosce bene il mondo del calcio, ora possiamo dirlo, e la conoscenza di Giuntoli e le indicazioni di Gattuso che non è solo un allenatore di campo ma è aggiornato anche sui nomi europei. Sokratis? Ha esperienza, viene da anni al Borussia e poi in Premier all'Arsenal, vuole esperienza in difesa ed un pensierino anche a Thiago Silva lo farei, potrebbe dare ancora tanto. C'è bisogno di un faro lì dietro".