Martino su Lozano: "Chi lo conosce ne parla un gran bene, scopriremo un altro calciatore"

Nel suo editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino parla così di Lozano: "In questo momento è impalpabile. Chi lo conosce ne parla un gran bene, allora credo debba solo avere il tempo necessario per ambientarsi in un calcio che non ancora gli appartiene. Quando si sentirà a suo agio e quando ritroverà una condizione brillante, sono sicuro che scopriremo un altro tipo di calciatore. O almeno me lo auguro".