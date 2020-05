Martino sulla ripresa: "Bene giocare nelle regioni dove ci sono meno rischi"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Credo ci voglia prudenza, soprattutto nel mondo del calcio. Capisco che ci sia frenesia per ripartire, per un'industria tra le più importanti del nostro paese, ma bisogna andare con i piedi di piombo e capisco perchè il Governo è prudente e può sembrare anche eccessivo. Queste due settimane saranno fondamentali per tutto il paese, noi cittadini ed anche per il calcio. Se dovesse andare tutto bene credo che anche per il calcio non ci saranno problemi. Partite solo in alcuni stadi? Se ci sono regioni dove c'è maggiore sicurezza, anche per i calciatori, andrebbe benissimo. Anche se io mi auguro arrivino buone notizie anche dalle regioni del Nord".