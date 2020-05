Martino sulla ripresa del calcio: "Ci vuole un po' di sana follia per ricominciare..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il protocollo in Italia è inderogabile, ma anche in Germania dove c'è maggiore elasticità, voglio vedere e mi auguro che non accada, cosa succede se capitano giocatori della stessa squadra che risultato positivi, come fai a non fermare la squadra e gli avversari? Ci vuole un po' di sana follia per ricominciare, questa a volte ti porta a fare delle imprese qualcosa di clamoroso. Mettiamo in preventivo che possa succedere una cosa del genere, ma non prendiamocela con tutti come al solito".