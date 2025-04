Podcast Martorelli: "L'Inter non ha due squadre, gli farebbero comodo Raspadori e Simeone"

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Barcellona-Inter, che sensazione ha?

"Probabilmente diremo delle cose scontate, il Barcellona l'ho visto contro il Real e ha dimostrato di essere una squadra che gioca un calcio straordinario, che ha dei campioni. Non è l'assenza di Lewandowski che inciderà sulla loro prestazione. L'Inter ha difficoltà fisiche nelle ultime settimane, onestamente non credo sia proibitiva la sfida, però...poi bisogna capire le condizioni di Thuram e Dumfries. Se non sono almeno al 90% sarà complicatissima. Il Barcellona ti da campo, ma se non hai gente di gamba...loro sono velocissimi e possono permettersi di darti dei metri. Sarà durissima".

Gasperini dice che però l'Inter ha qualcosa in più. Inter che poi ha giocato tante partite in più rispetto alle rivali in campionato:

"L'osservazione di Gasperini? Lungi da me contraddirlo, ma onestamente non vedo dove l'Inter possa essere superiore. Se la può giocare alla pari ma non in queste condizioni. Se Thuram e Dumfries non stanno bene, sarà complicata colpirli in contropiede. Sulla seconda riflessione dico: da settembre ho sempre ritenuto il Napoli una candidata serissima a vincere lo Scudetto, perché è arrivato un grandissimo allenatore. Conte è stato determinante per portare il Napoli a questo punto. Ha fatto qualcosa di straordinario, gli hanno venduto Kvaratskhelia, McTominay non ha mai segnato così, ha rivitalizzato giocatori che si erano persi, quindi i meriti di Conte ci sono. Ma per me l'Inter non ha due squadre, è un luogo comune che va avanti da tempo ma non è così. L'Inter nei suoi 11-13 è competitiva, ma il resto no. L'Inter non ha un sostituto naturale di Thuram, gli attaccanti di riserva hanno dato pochissimo. Il Napoli ha Raspadori e Simeone che all'Inter farebbero comodissimo. L'Inter non è quella squadra piena di fenomeni che vogliono far credere, le alternative non sono all'altezza dei titolari. E poi come si fa dire che la stanchezza è solo mentale? Se c'è da una parte una squadra che fa oltre 50 partite e l'altra poco più di 30. Assolutamente non do la responsabilità e ai dirigenti. I dirigenti non hanno disponibilità economiche e sono andati a prendere dei parametri zero e nessuno pensava che non potessero rendere".

Milan tra Sarri e Ancelotti:

"Due profili importantissimi. Ancelotti darebbe tranquillità all'ambiente. Dopo l'addio a Maldini e Massara è regnata la confusione e così si rende poco. Due allenatori così metterebbero le cose a posto .prima c'è da capire la scelta del ds, che devi fare prima".