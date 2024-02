Mazzarri: "Barcellona? Sono fiducioso, col Milan ho visto un'ottima partita"

Per Mazzarri c'è stata anche una domanda in merito alla Champions League e nella risposta s'è mostrato soddisfatto della prova della sua squadra.

Nella conferenza stampa di ieri, dopo il ko col Milan, per Walter Mazzarri c'è stata anche una domanda in merito alla Champions League e nella risposta s'è mostrato soddisfatto della prova della sua squadra.

Il turno di Champions vi può spingere oltre queste difficoltà?

"Io lo spero. Potremmo avere la rosa al completo presto. Bisogna avere fortuna in quel momento lì per essere nella migliore condizione possibile. La Champions, se facciamo una grande partita, ci potrebbe dare linfa per il campionato. Sono fiducioso. Oggi la squadra, a parte il gol di Theo, ha fatto un'ottima gara".