Mazzarri si racconta a Condò: "Col Napoli stagioni meravigliose, vi svelo il reale motivo del mio addio"

Bellissima intervista rilasciata da Walter Mazzarri al giornalista Paolo Condò per Sky Sport. L'attuale allenatore del Torino parla così della sua esperienza al Napoli svelando anche i motivi che lo hanno spinto all'addio: "Con gli azzurri sono state stagione meravigliose, arrivammo agli ottavi Champions, per poco ai quarti, ci ha sollevato il fatto che il Chelsea, che ci eliminò, arrivò a vincerla quella coppa. Me ne sono andato perchè vivo di stimoli e dopo il secondo posto non avevo più la certezza di poter lottare per lo scudetto. L'Inter arrivò dopo" le sue parole.