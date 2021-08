Mazzola: "Insigne è roba buona, sarei contento se venisse all'Inter"

Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "A me Insigne piace, è roba buona, se dovesse arrivare all'Inter sarei contento. Serie A? La prima parte di stagione sarà una lotta continua, poi dopo a seconda di come si sistemano le squadre vedremo. Mi aspetto un campionato molto bello".