Mazzola: "Politano? Dispiace sia stato ceduto, l'Inter ha fatto una cosa strana"

Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Politano? Dispiace sia andato via dall'Inter, a me piaceva molto. Negli ultimi mesi ci sono stati momenti strani, la società ha fatto cose che non doveva fare. Ripeto, a me Politano piace molto e dispiace sia stato ceduto al Napoli".