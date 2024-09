McTominay sulla piazza: "I tifosi sono pazzeschi, tra i migliori che abbia mai visto"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato sul canale YouTube ufficiale del club azzurro e tra i vari temi ha parlato anche della piazza partenopea: "Voglio dare il massimo ogni volta che mi alleno e ogni volta che gioco per dare il meglio di me, per aiutare i miei compagni e l’allenatore.

L’orgoglio di giocare qui è davvero speciale e quando ho saputo che il Napoli era interessato a me ho sentito il fuoco dentro di me. Volevo venire qui e spingere il più possibile perché i fan sono pazzeschi, direi che sono tra i migliori tifosi che abbia mai visto. Incredibili. Non parlerò mai abbastanza dei tifosi, della gente, della città e dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra e gli allenatori".