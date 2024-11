Mediaset, Cesari: “Fallo su Neres prima del 3-0, ma il VAR non può intervenire”

Graziano Cesari, ex arbitro e oggi moviolista per Mediaset, durante la trasmissione 'Pressing' ha evidenziato un episodio: "Hien butta a terra Neres, è fallo, Neres si arrabbia moltissimo e segue anche l’arbitro per dirglielo, ma l’azione prosegue e Di Lorenzo passa a Meret, qui inizia una nuova azione ed il gol del 3-0 viene convalidato perché il VAR non può intervenire”.