Mediaset, Sabatini: “Inter deprimente ed allarmante, se è quella di Firenze e Torino…”

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing': “Per me è stata entusiasmante la Juve nel secondo tempo e molto deprimente l’Inter. Anche singolarmente, ci sono degli alert sull’Inter molto evidenti che tra l’altro veniva dalla settimana tipo. Calhanoglu in primis, ma anche Lautaro che sbaglia due gol clamorosissimi e Taremi in un contropiede fa l’unica cosa per non dare la palla per andare in porta.

Si parla della forza dell’Inter, ma qual è l’Inter? Se è quella del secondo tempo o di Firenze allora molti della Juve ci giocherebbero. Per l’Inter è un allarme mentre la Juve ha fatto la prestazione, la miglior partita dell’anno. Lautaro? Se lo consideriamo giustamente un campione, per come ha sbaglito i gol è da 5".