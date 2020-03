Mediaset, Taveri: "I giocatori avranno bisogno di almeno 15 giorni di preparazione"

Il giornalista Mediaset Mino Taveri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in. merito alla possibile ripresa del campionato: "Per il campionato si fanno delle ipotesi che si devono fare e ci danno anche un po’ di ottimismo. I giocatori avrebbero bisogno di almeno 15 giorni per potersi allenare prima di ricominciare il campionato. Ci sono altri 12 turni da giocare più Europa League e Champions League. Ci sarà un ingolfamento incredibile del calendario partendo il 3 maggio, soprattutto in un mondo in cui giocare ogni 3 giorni crea problemi".

CONTRATTI - "Bisognerebbe rispettare anche i contratti dei giocatori che scadono il 30 giugno. Non sia mai un giocatore scende in campo e si fa male il 1 luglio. Quando la curva dei contagi sarà in fasce discendente bisognerà avviare delle pratiche di contenimento. Ci vuole un minimo di coscienza".