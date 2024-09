Meglio il calcio di Allegri o di Spalletti? Sarri: "Vi rispondo con le parole di Cruijff"

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport'. Il tecnico toscano s'è detto pronto a tornare in pista, se possibile già quest'anno: "Spero prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina".

Nel corso del botta e risposta, il tecnico toscano è stato poi interrogato sulla diatriba tra calcio semplice e calcio complicato. "Allegri anni fa sostenne che il calcio è semplice. Mentre Spalletti, dopo lo scudetto di Napoli, disse che bisogna smetterla di dirlo. Lei con chi sta?", ha domanda posta all'allenatore toscano. Questa la sua risposta: "Come diceva Johan Cruijff, non Maurizio Sarri, il calcio sarebbe semplice, ma far giocare un calcio semplice a una squadra è la cosa più difficile del mondo".