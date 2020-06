Meloni contro De Luca: "Pensi alla Campania invece di fare lo show. Non abbiamo notizie di risultati..."

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è intervenuta nel corso di Live Non è la D’Urso su canale 5 rispondendo alle parole del Governatore Vincenzo De Luca.

Sei tu la vispa Teresa per De Luca?

“Non lo so ma mi interessa poco quello che dice lui. Dovrebbe dedicare più tempo ai cittadini campani piuttosto che a dare spettacolo. Non abbiamo alcuna notizia di quello che ha concluso lui in questi anni. Quello di De Luca è un linguaggio appropriato? Se un esponente del centrodestra avesse parlato così di uno di centrosinistra cosa sarebbe successo? Detto ciò quello che è accaduto a Napoli sarebbe accaduto anche a Torino. Quando noi abbiamo organizzato la manifestazione del 2 giugno abbiamo fatto il possibile per evitare assembramenti”.

Lei però non è stata previdente il 2 giugno…

“Noi siamo stati molto previdenti tanto da spiegare che si trattasse di una manifestazione simbolica. Abbiamo utilizzato simbolo della bandiera tricolore perché era più semplice mantenere il distanziamento. Noi ci abbiamo provato, De Luca cos’ha fatto per provare?”