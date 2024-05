Mertens resta al Galatasaray: "Perché dovrei smettere quando le cose vanno bene?"

Dries Mertens non sarà tra i protagonisti dell'Europeo ma continuerà ad esserlo con il Galatasaray.

TuttoNapoli.net

Dries Mertens non sarà tra i protagonisti dell'Europeo ma continuerà ad esserlo con il Galatasaray. Dopo una stagione straordinaria, culminata con il trionfo in Super Lig, l'ex giocatore del Napoli ha di fatto annunciato la sua permanenza nel club di Istanbul.

"Ho detto che probabilmente avrei lasciato dopo questa stagione, ma abbiamo ricominciato a parlare con il club due mesi fa. Perché dovrei lasciare quando le cose vanno così bene qui? Non dico che è il mio ultimo anno al Galatasaray perché mia moglie non me lo permette. Mi godo ogni giorno che passo sul campo. Onestamente non pensavo che avremmo avuto una stagione così bella. Sarebbe insensato smettere adesso".

Mertens, 37 anni, ha giocato 51 partite in stagione tra tutte le competizioni, contribuendo con 12 gol e 19 assist. Il suo contratto scadrà il 30 giugno ma i giallorossi dovrebbero rinnovare per un'altra stagione.