Messi, ex pres. Barça: "Mai davvero in guerra col club. Ora si volta pagina"

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del tira e molla di Leo Messi col club catalano: "Come terminerà la battaglia tra Messi e il Barcellona? E' già terminata. Non c'è mai stata una vera battaglia, C’era una differenza d’opinione legata al contratto. Messi ha detto che resterà il prossimo anno, i tifosi possono essere tranquilli almeno per i prossimi mesi. In futuro poi si vedrà cosa potrà accadere. I contratti dovrebbero evitare clausole interpretative. Il Barcellona ha seguito alla lettera il contratto. Ora si deve voltare pagina, il giocatore più forte al mondo è rimasto mostrando affetto nei confronti della gente non intentando vie legali. Messi non poteva chiedere di liberarsi prima che il Barça trovasse il sostituto. Adesso si entra in un'altra fase.

Suarez al Juventus? Non so se la presenza di Messi possa far cambiare idea all’uruguaiano o a Koeman. Sarà una decisione tecnica nella quale non entro. Suarez resta un calciatore di altissimo livello che potrà dare tanto al Barcellona".