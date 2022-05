Milan, Giroud: "Ecco che dissi a Saelemakers quando sbagliò il 2-0 facile a Napoli"

Olivier Giroud ha chiuso la stagione con 11 gol in Serie A, alcuni dei quali pesantissimi come quelli contro Inter, Napoli e Sassuolo.

Olivier Giroud ha chiuso la stagione con 11 gol in Serie A, alcuni dei quali pesantissimi come quelli contro Inter, Napoli e Sassuolo: "Non sono tantissimi - sottolinea il francese a Tuttosport - ma per fortuna ho segnato quelli che contavano davvero, che facevano la differenza. La doppietta all’Inter mi ha fatto subito capire che valeva davvero... doppio: perché vincevamo la partita, ma anche perché eravamo davanti nelle sfide dirette. E se avessimo pareggiato a Reggio col Sassuolo, avremmo vinto comunque il titolo. L’ho fatto notare a Saelemakers , quando a Napoli ha sbagliato il facile 2-0 che ci avrebbe consentito di passare in vantaggio anche negli scontri diretti con la squadra di Spalletti. Lui, per sdrammatizzare, mi ha risposto che temeva di più l’Inter. E che per fortuna all’Inter ci avevo pensato io... Se penso al numero di gol realizzati, non sono particolarmente soddisfatto. Ma se penso al valore dei miei gol, allora sì che sono molto felice di quel che ho fatto. E ancora adesso mi viene la pelle d’oca, ripensandoci".