Milan, Krunic: "Giochiamo bene ma non portiamo a casa i tre punti"

Rade Krunic, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal canale tematico rossonero dopo il pareggio contro il Napoli: "Giochiamo bene, ma non riusciamo a portare a casa i tre punti. Questo è comunque un punto che ci da fiducia. Dobbiamo prepararci al meglio per le prossime partite e per tornare a vincere".