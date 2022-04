Milan, Pioli: "Scudetto? Può succedere di tutto fino alle ultime due giornate"

"Ci sarà da stare sul pezzo e lo stiamo facendo".

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizza ai microfoni di Dazn il secondo pareggio consecutivo a reti bianche contro il Torino: "Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dare tanti minuti di recupero se non si fa niente per far perdere ritmo alla partita. Ero un po’ nervoso ma non ho mancato di rispetto, va bene così”.

E’ mancata un po’ di forza fisica? “E' evidente che abbiamo fatto di tutto per muoverci e non dare punti di riferimento, sapevamo delle difficoltà di questa gara contro il Torino. Non abbiamo creato tanto ma tante situazioni potevamo diventare pericolose. Non posso dire niente sullo spirito e la determinazione, ci sta mancando il guizzo. E' un risultato positivo ma ci sta mancando la vittoria”.

Anche un pareggio può essere rivalutato? “Sono due o tre settimane che le favorite hanno passi falsi, è un campionato competitivo e ci sono difficoltà per tutti. Qualcosina in lucidità e precisione potevamo fare però abbiamo lottato e corso tanto. Dobbiamo continuare così, sapendo che si può fare meglio”.

In questa fase servirebbe più tranquillità? "Non vedo una squadra ansiosa o nervosa, abbiamo giocato con compattezza provando a creare difficoltà. Sappiamo quanto pesano queste partite, stiamo lottando per un obiettivo straordinario. I ragazzi malgrado la giovanissima età la stanno gestendo bene. Bisogna provare comunque a fare meglio perché mancano pochissime partite".

Percentuali scudetto cambiate? "Non fa per me fare percentuali, non ci indovino mai. Può ancora succedere di tutto fino alle ultime due giornate, ci sarà molto equilibrio. Ci sarà da stare sul pezzo e lo stiamo facendo".

Come valuta l'arbitraggio? "Non parlerò mai più degli arbitraggi".