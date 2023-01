Milan, Pioli: "Scudetto sfumato? Lavorare di più per tornare a giocare come sappiamo!"

"Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare e a lavorare bene, non stiamo giocando secondo le nostre possibilità".

"Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare e a lavorare bene, non stiamo giocando secondo le nostre possibilità". Parla così Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Dazn dopo il 4-0 subito dalla Lazio. "In questo momento sono tante le cose che non funzionano, aspetto mentale e tattico. Sono qui a parlare perché devo, bisognerebbe star zitti e lavorare. Sicuramente meglio".

E' il momento più basso dalla gara persa contro l'Atalanta con 5 gol della Dea?

"Sì, è un momento delicato. In 20 giorni non abbiamo portato a casa né buone prestazioni, né risultati".

Cosa ti preoccupa di più?

"Le cose non ci vengono bene, questo è sicuro. Il problema in questo momento non è troppo con la palla: lo è anche lì, certo, ma senza palla non ci sono coperture e lasciamo troppi spazi. Dobbiamo solo lavorare. Sui primi due gol che subiamo non è una questione di distanza, abbiamo sbagliato le letture. La squadra deve essere più compatta, attenta e collaborativa. Continuare a commettere questi errori vuol dire creare ancora più difficoltà nella partita".